KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve TESKA sponsorluğunda Cahit Necipoğlu anısına düzenlenen Federasyon Kupası’nda kura çekimi tamamlandı, fikstür ve maç programı açıklandı.

Karşılaşmaların tamamı Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Kura çekimi sonucunda eşleşmeler netleşirken, turnuvanın tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirileceği belirtildi. Kazanan takımlar bir üst tura yükselerek yarı final ve final mücadelesi verecek.

Cahit Necipoğlu’nun anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuva, aynı zamanda basketbola verilen desteğin de önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Federasyon Kupası’nda oynanacak karşılaşmaların yüksek tempoda ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Maç Programı

23 Mart 2026, Pazartesi – 18:00

Soyer Egemen – Base Kyrenia

23 Mart 2026, Pazartesi – 20:00

Canbulat – Çetinkaya

24 Mart 2026, Salı – 19:00

Karaoğlanoğlu – Mesarya