KKTC Voleybol Federasyonu ile Hediyem Su işbirliğinde düzenlenecek olan Hediyem Su 2025 Alt Yapı Plaj Voleybolu Şampiyonası 20 Ağustos tarihinde 67 Takımın katılımı ile başlıyor.

U12 Kızlar, U16 Kızlar, U13 Erkekler ve U17 Erkekler kategorilerinde düzenlenecek olan Sampiyona da 134 sporcu toplamda 86 karşılaşma oynanacak

Şampiyonanın ilk gününde U12 Kızlar ve U17 Erkek karşılaşmaları oynanacak. İlk günün ilk karşılaşmaları U17 Erkekler kategorisinde oynanacak. Şampiyonanın 2. gününe U16 Kızlar ve U13 Erkeklerde oynanacak karşılaşmalar ile devam edilecek. Şampiyonanın son gününde U12 Kızlar ve U16 Kızlarda Çeyrek Final , Yarı Final ve Final ve 3. lük müsabakaları, U13 Erkekler ve U17 Erkeklerde Yarı Final, 3. lük ve Final karşılaşmaları oynanacak.

Hediyem Su 2025 Alt Yapı Plaj Voleybolu Şampiyonası 20 Ağustos saat 18.00 de Beach Volley Arena da ilk müsabakalar ile başlayacak.

Şampiyonada ayrıca KKTC Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Alt Yapı Milli Takım Aday Kadro Havuzu seçimleri de gerçekleştirilecek.

Kaya " KKTC Voleybol Federasyonu ile Hediyem Su işbirliğinde gerçekleşecek olan 2025 Alt Yapı Plaj Voleybolu Şampiyonasına yoğun bir ilgi ile katılım gösteren bütün takımlarımıza öncelikle basarilar dilerim. Bu Şampiyonanın gerçekleşmesinde vermiş oldukları destek ve katkıdan dolayı Hediyem Su Genel Direktörü Sn. Hasan Küçük'e, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız adına ayrıca teşekkür eder , Ülke sporunun geleceğinin çocuklarımız olduğu gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum."