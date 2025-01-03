KOÇ
Koçlar kendi işlerini kurabilecekler, kariyerlerinde istedikleri hamleleri yapabilecekler ve hatta kardeşleriyle birlikte ortak bir şeyler yapabilecekler.
AKREP
Akrepler için borç ödeme dönemi bitiyor. Haziran itibariyle parasal olarak rahatlayacaklar.
Aileden gelen miras olaylarını bu yıl çözümleyecekler ve geçen yıla göre daha rahat bir yıl geçirecekler.
YAY
2025 yıl yalnız yaylar için evlilik yılı olacak. Evli Yaylar ise ortaklaşa bazı işler yapabilirler.
Yılın 2. Yarısında radikal bir şehir değişikliğine gidebilirler.
OĞLAK
Oğlaklar bu yıl bol bol seyahat edecekler ve seyahat ederken de para kazanacaklar. Mart ayı onlar için çok kritik. Mart ayında öfkelerine hakim olurlarsa yılın geri kalanında rahat bir şekilde geçirecekler.
KOVA
Kovalar en büyük dönüşümü yaşayacak burç olacaklar. Temmuz ve Kasım ayları arasında kendilerini yenileyecekler. Her alanda yeniden doğacaklar ve bir atılım içinde olacaklar.
BALIK
Balıkların 2 yıllık sürgün dönemi bitiyor. Her alanda rahatlayacaklar.
İşlerinde yükselme ve tanınma yılı olacak.
BOĞA
Boğalar yatırım fırsatlarını değerlendirecekler ve ikinci bir gelir kaynağı oluşturacaklar. Yılın ikinci yarısında taşınabilirler.
İKİZLER
İkizler bu yıl evlenebilirler, şehir değiştirebilirler, kendi işlerini kurabilirler.
Kilo almaya çok müsaitler, bu nedenle sağlıklarına dikkat etsinler. Şubat ayından itibaren diyet yapabilirler.
YENGEÇ
Yengeçler bu yılın en şanslı burçları arasındalar. Hayatlarında istedikleri her yönde ilerleyebilirler. Ancak geçmişe takılmadan gitmeliler.
ASLAN
Bu yılı en rahat geçirecek burçlardan biri ise Aslanlar. Hayatlarında çok büyük değişiklik olmayacak, hayatlarında istikrarı oturtacaklar. Mayıs ayı ve sonrasında rahatlayacaklar.
BAŞAK
Tutulmalar bu burçta gerçekleşeceği için Mart ve Eylül ayları onlar için önemli. Hayatlarında ilerlemeyen ne varsa karar alıp bitirecekler.
TERAZİ
Bu yıl Teraziler için çok rahat bir yıl olacaktır. Mart ayından itibaren geride bıraktığımız 1,5 yılın meyvesini toplayacaklar. Yaşadıkları haksızlıklar son bulacak.