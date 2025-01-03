KOÇ

Koçlar kendi işlerini kurabilecekler, kariyerlerinde istedikleri hamleleri yapabilecekler ve hatta kardeşleriyle birlikte ortak bir şeyler yapabilecekler.

AKREP

Akrepler için borç ödeme dönemi bitiyor. Haziran itibariyle parasal olarak rahatlayacaklar.

Aileden gelen miras olaylarını bu yıl çözümleyecekler ve geçen yıla göre daha rahat bir yıl geçirecekler.

YAY

2025 yıl yalnız yaylar için evlilik yılı olacak. Evli Yaylar ise ortaklaşa bazı işler yapabilirler.

Yılın 2. Yarısında radikal bir şehir değişikliğine gidebilirler.

OĞLAK

Oğlaklar bu yıl bol bol seyahat edecekler ve seyahat ederken de para kazanacaklar. Mart ayı onlar için çok kritik. Mart ayında öfkelerine hakim olurlarsa yılın geri kalanında rahat bir şekilde geçirecekler.

KOVA

Kovalar en büyük dönüşümü yaşayacak burç olacaklar. Temmuz ve Kasım ayları arasında kendilerini yenileyecekler. Her alanda yeniden doğacaklar ve bir atılım içinde olacaklar.

BALIK

Balıkların 2 yıllık sürgün dönemi bitiyor. Her alanda rahatlayacaklar.

İşlerinde yükselme ve tanınma yılı olacak.

BOĞA

Boğalar yatırım fırsatlarını değerlendirecekler ve ikinci bir gelir kaynağı oluşturacaklar. Yılın ikinci yarısında taşınabilirler.

İKİZLER

İkizler bu yıl evlenebilirler, şehir değiştirebilirler, kendi işlerini kurabilirler.

Kilo almaya çok müsaitler, bu nedenle sağlıklarına dikkat etsinler. Şubat ayından itibaren diyet yapabilirler.

YENGEÇ

Yengeçler bu yılın en şanslı burçları arasındalar. Hayatlarında istedikleri her yönde ilerleyebilirler. Ancak geçmişe takılmadan gitmeliler.

ASLAN

Bu yılı en rahat geçirecek burçlardan biri ise Aslanlar. Hayatlarında çok büyük değişiklik olmayacak, hayatlarında istikrarı oturtacaklar. Mayıs ayı ve sonrasında rahatlayacaklar.

BAŞAK

Tutulmalar bu burçta gerçekleşeceği için Mart ve Eylül ayları onlar için önemli. Hayatlarında ilerlemeyen ne varsa karar alıp bitirecekler.

TERAZİ

Bu yıl Teraziler için çok rahat bir yıl olacaktır. Mart ayından itibaren geride bıraktığımız 1,5 yılın meyvesini toplayacaklar. Yaşadıkları haksızlıklar son bulacak.