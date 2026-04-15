Ülkemizin ilk Badminton kulübü olan Lefkoşa Badminton Kulübü başarılarını artırarak devam ettiriyor.

Son 2 yıl içerisinde Türkiye Şampiyonalarından toplamda 4 madalya çıkaran (Güney Serinyürek 3 madalya, Cesur Ege Denerel 1 madalya) ve 5 sporcusunu (Ali Dilekçi, Güney Serinyürek, Cesur Ege Denerel, Mahmut Postacıoğlu ve Arın Bolkaner) Türkiye Milli Takımına gönderen Lefkoşa Badminton Kulübü 4-8 Nisan tarihlerinde düzenlenen turnuva neticesinde U11 Tek Erkekler kategorisinde Güney Serinyürek ile bir kez daha üçüncülük madalyası kazandı.

Türkiye Şampiyonaları haricinde Türkiye Liglerine katılmak adına da yaptığı girişimler ve uzun mücadeleler sonucunda; 14-18 Ocak 2026 tarihlerinde Hatay da düzenlenen Gelişim Ligi ve 1. Lig Müsabakalarına katılmayı başararak aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettirdi.

Önümüzdeki yıl daha da iyisini yapmayı hedefleyen Lefkoşa Badminton Kulübü, 20 yıl aranın ardından Türkiye Liglerine yeniden katılmayı hedeflemekte.

Türkiye’deki başarıların yanı sıra Milli Takıma seçilen sporculardan olan Cesur Ege Denerel ve Güney Serinyürek Eylül 2025 tarihinde Hırvatistan da düzenlenen turnuvada 1 altın 1 gümüş madalya kazandılar.