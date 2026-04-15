KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen okullar arası atletizm eleme yarışları devam ediyor. İlkokul ve ortaokul elemelerinin ardından Liseli Gençler Atletizm Eleme Yarışları, Atatürk Stadı’nda başladı. Kızlarda 20, erkeklerde 23 olmak üzere toplamda 43 okul takımı elemelerde başarılı olarak finallere yükselebilmek için yarışıyor.

Yarışların ilk gününde Kurtuluş Lisesi kız ve erkek takımları takım sıralamalarının ilk basamağında yer aldı. Kızlarda Necat British College (Lefkoşa) ikinci, Bekirpaşa Lisesi ise üçüncü olarak günü tamamladı.

Erkeklerde Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ikinci, Namık Kemal Lisesi ise ilk günün üçüncüsü oldu.

Takım sıralamalarında ilk günü ilk sekiz içerisinde tamamlayan okullar şu şekilde:

GENÇ KIZLAR

1. Kurtuluş Lisesi - 257 Puan

2. Necat British Kolej (Lefkoşa) - 243 Puan

3. Bekirpaşa Lisesi - 214 Puan

4. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 186 Puan

5. Gazimağusa Türk Maarif Koleji - 179 Puan

6. Namık Kemal Lisesi - 172 Puan

7. Lapta Yavuzlar Lisesi - 166 Puan

8. Lefke Gazi Lisesi - 158 Puan

GENÇ ERKEKLER

1. Kurtuluş Lisesi - 460 Puan

2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 432 Puan

3. Namık Kemal Lisesi - 375 Puan

4. Bekirpaşa Lisesi - 373 Puan

5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 372 Puan

6. Lefkoşa Türk Lisesi - 355 Puan

7. Lapta Yavuzlar Lisesi - 337 Puan

8. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 332 Puan