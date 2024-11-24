Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Abdülkadir Karadağ, Şahin Coşkun

Lefke: İrfan, Yakup (72’ Kasım), Aykut, Mustafa Tahsildaroğulları, Mustafa Süzgen, Armstrong, Arda (46’ Kaan), Kemal, Candy (56’ Okan) (90’ Caner), Kouassi, Fourmy

Gönyeli: Remzi, Berkem, Hasan Kanlı, Azat, Mahmut, Ahmet Can (79’ Kahraman), Arseven (66’ Ahmet Aksoy), Elvis, Bayram (66’ İbrahim Kaba), İ.Çıdamlı, Doukara

Gol: 82’ Kasım Tağman (Lefke)

Teknik direktör değişikliği yaşayarak takımın başına Mehmet Bolkan’ı getiren Gönyeli ise zorlu deplasmandan puan alamayarak 4 puanda ligin son sırasında kaldı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına golsüz eşitlik ile girdi. İkinci yarıda da uzun süre sessizlik devam etti. 82’de Karadağ’ı ayağa kaldıran gol geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Candy’nin dönerek vuruşu yan kale direğinden döndü, altı pas içinde boş pozisyonda toğu önünde bulan Kasım Tağman yaptığı vuruş ile takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda elde ettiği üstünlüğü koruyan Lefke, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.