Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Berk Bağrıkara, Yalçın Kabacıklı
Cihangir:Hasancan, Mikail, Selçuk, Yusuf, Abaka (81.Dk Adewole), Babacar, Yankı (72.Dk Berhan), Sercan, Erol, Landel(86.Dk Necati), Hakan
Dumlupınar: Alihan, Olcay, Adjessa (81.Dk Berk), Osman, Berk Büyükkal, Mert, Mehmet Altın (81.Dk Yıldıray), Hikmet, Doğukan, Nazım (48.Dk Orhan), Godwin
Goller: 46.Dk Abaka, 73.Dk Berhan (Cihangir)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun onuncu hafta maçında Cihangir GSK, Dumlupınar TSK’yı konuk etti.
Cihangir Stadında oynanan ve İsmail Ercan’ın yönettiği Cihangir GSK – Dumlupınar TSK maçın ilk devresine Dumlupınar etkili başladı.
4.Dk: Dumlupınar atağında Mehmet Altın ceza alanına girerken vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Hasancan gole izin vermedi.
26.Dk: Dumlupınar’da köşe atışını kullanan Osman topu ceza alanına ortaladı. Hikmet’in kafa vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.
42.Dk: Dumlupınar atağında Mehmet Altın sağdan topu ceza alanına kesti. Mert Güçlücan bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak kale içerisinden topu dışarıya gönderdi.
46.Dk: Cihangir’de kullanılan taç atışıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Abaka’nın şutunda top filelere gitti. Cihangir 1-0 Dumlupınar
70.Dk: Cihangir atağında ceza alanı dışında topla buluşan Babacar’ın sert şutunda top direkten geri geldi.
73.Dk: Cihangir atağında Abaka sağdan topu ceza alanına ortaladı. Berhan’ın kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 2-0 Dumlupınar.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2 – 0 üstünlüğünde tamamlandı ve Cihangir liderlik koltuğunu korudu.