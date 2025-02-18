Stadyum:Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Yusuf Atlar

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Reşit, Rifat, Remzi (74.Dk Eray), Karl (65.Dk Arda Karacan), Arda Sözcü (85.Dk Lütfi), Samet, Mbou, Okore, Alaattin (65.Dk Mahmut)

Lefke: İrfan, Aykut, Armstrong, Arda Karanfiloğlu (46.Dk Rahmi), Kouassi, Yakup (46.Dk Okan), Mustafa Süzgen, Erkan, Kaan, Candy (79.Dk Mehmet Ali), Fourmy

Goller: 23.Dk (P) Mbou- 73.Dk Mustafa Süzgen, 90+5.Dk Fourmy (Lefke)

AKSA Süper Lig’in 19’uncu haftasında Göçmenköy ile Lefke karşı karşıya geldi.

Lefke ilk devresini geride kapattığı maçı kazanmayı başarırken, zirve iddiasını sürdürdü. Evinde galibiyet koruyamayan Göçmenköy ise büyük şok yaşarken, play out hattında kaldı.

23.Dk: Göçmenköy atağında soldan ceza alanına giren Karl, Erkan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mbou topu filelere gönderdi. 1-0

48.Dk: Lefke atağında Mustafa Tahsildaroğlu’nun kestiği topta Okan vurdu ancak top savunmadan geri geldi. Dönen topa Candy vurdu ancak savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti. 49.Dk: Göçmenköy atağında savunma arkasına sarkan Arda kalec İrfan le karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci İrfan gole izin vermedi.

54.Dk: Kazanılan kornerden gelen topa Remzi vurdu ancak kaleci İrfan mükemmel bir şekilde uzanarak topu çıkartmayı başardı.

73.Dk: Lefke atağında sağ kanattan çalımlarla ceza alanına gren Mustafa Süzgen rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 1-1

90+1.Dk: Göçmenköy atağında Okore soldan topu ceza alanına ortaladı. Ceza alanı içersinde bomboş durumda Mbou vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi.

90+5.Dk: Lefke atağında ceza alanı içersinde topla buluşan Fourmy sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-2 Lefke