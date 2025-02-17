Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Cenk A. Özfuttu

Doğan T. Birliği: Dursun Cem, Selim, Macdonald Niba, Doğukan(Dk.70 Billy), Kenan, Emin, Mustafa, Ali Savaşan, Gime Toure, Emre, Serhat Deste

C. B. Gençlik Gücü: Kemal, Çağrı, Yasin, Mustafa K. Atlar(Dk.66 Yannick), Hasan (Dk.66 Salih), Nfanly Sylla, Oumar Diouf, Mustafa Sakallı, Ali Öztürk, Arif (Dk.59 Mahmut), Muhammet H. Çirkin

Goller: Dk.49 Ali Savaşan, Dk.55 Kenan Oshan, Dk.90 Billy Michael (DTB)

AKSA Süper Lig’in 19’uncu haftasında Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü karşı karşıya geldi.

Mete Adanır Stadı’nda ilk yarısı golsüz sona eren maçta Girne ekibi bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekibin golleri 49’uncu dakikada Ali Savaşan, 55’inci dakikada Kenan Oshan ve 90’ıncı dakikada Billy Michael’dan geldi. Bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği ligin ikinci yarısındaki yenilmeme serisini 4 maça taşıdı ve 39 puana yükseldi. İkinci devrede üçte üç yapan Gençlik Gücü ise bu devrede ilk yenilgisini yaşadı ve 31 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Doğan Türk Birliği, Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. Gençlik Gücü ise Gönyeli’yi ağırlayacak.

(Fotoğraf: Özgür Göksel)