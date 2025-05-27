NBA yıldızı Lebron James, basketboldaki yetenekleri kadar yatırım zekası ile de biliniyor. NBA'de kariyerinin artık son demlerine gelen kral lakaplı efsane, sözleşmeleriyle birlikte yatırımlarından da servetini katlıyor.

LeBron James, o yatırımlarından birini de 2011 yılında İngiliz kulübü Liverpool'a yapmıştı. Avrupa futboluna büyük ilgi duyan James, henüz 26 yaşında iken Liverpool'ın yüzde 2'lik hissesini 6.5 milyon dolara satın almıştı.

Aradan geçen 14 yılda kulübün değeri katlayarak arttı. Bu sezon Premier Lig'de şampiyon olan Liverpool'a en az 6 milyar dolar değer biçiliyor.

Yani James'in satın aldığı yüzde 2'lik hissenin bedeli de yaklaşık 120 milyon dolara ulaştı.

James'in, Liverpool ile beraber Amerika'da beyzbol, hokey ve Nascar takımlarına da ortaklığı bulunuyor.