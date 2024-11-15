Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) gelmiş geçmiş en büyük iki yıldızından biri olan LeBron James’in kırmadığı rekor kalmadı.

NBA’de tüm zamanların en çok sayı atan sporcusu olan James, 30 Aralık’ta 40 yaşına girecek. Ancak James bu sezon da 20'lik yeteneklere taş çıkartıyor.

LeBron James ilk olarak sezonun üçüncü haftasında oynanan Sacramento Kings maçını ilk "triple-double"nı yaparak tamamladı.

Lakers, üst sıralarda tutunmakta zorlansa da James son 4 haftada adeta patlama yaptı. LeBron James önce Memphis Grizzlies’e 39 sayı attı.

Sonrasında ise triple double serisi başladı. "Kral James", sonraki üç maçın tamamını "triple-double" ile tamamladı.

Lebron James, bu sezon 11 maçta 24 sayı 8 ribaund ve 9 buçuk asist ortalamasına ulaştı.