KTFF Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig'de şampiyonluk elde eden Akdoğan Spor Kulübü, bu önemli başarının ardından Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’i makamında ziyaret etti. Nezaket çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, kulüp yönetimi şampiyonluk sürecinde verdiği desteklerden dolayı Başkan Latif’e teşekkürlerini sundu.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akdoğan Spor Kulübü’nün başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti. Bu güzel şampiyonluğun sadece sportif bir zafer olmadığını, aynı zamanda birlik, azim ve inancın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“Gençlerimizin bu tür başarılar elde etmesi bizleri hem sevindiriyor hem de umutlandırıyor” diyen Başkan Latif, Mesarya Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.