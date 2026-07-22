Gönyeli’de, dün, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, O.H.K.(E-28) ve B.C.K’nin (E-23) evinde arama yapıldı.

Aramalarda, tasarruflarında toplam 600 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 17 bin 100 TL nakit para bulundu. Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen J.C.O.(E-28) tutuklandı.

Polisin meseleyle ilgili soruşturması devam ediyor.