Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Anjiyo Merkezi’nin hizmete hazır olduğunu belirterek, çok kısa süre içerisinde hem planlı (selektif) hem de acil anjiyo işlemlerinin başlayacağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, kısa süre önce kurulan anjiyo merkezinde incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 1-2 hafta öncesine kadar inşaat halinde olan alanın hızla tamamlanarak, anjiyo ünitesinin kurulduğunu ve çalışır hale getirildiğini belirten Dinçyürek, dün itibariyle birinci kademe eğitim çalışmalarının da tamamlandığını açıkladı.

“Çok kısa süre içerisinde hem planlı (selektif) hem de acil anjiyo işlemleri başlayacak”

Bakan Dinçyürek, çok kısa süre içerisinde Mağusa Devlet Hastanesi’nde hem planlı (selektif) hem de acil anjiyo işlemlerinin başlayacağını kaydetti.

Ziyaret kapsamında başhekimlik, kardiyoloji klinik şefliği, kardiyologlar ve hemşirelerle birlikte yerinde değerlendirme yaptıklarını belirten Dinçyürek, merkezin her yönüyle adım adım hazır hale geldiğini vurguladı.

Kalp ve damar cerrahisi alanındaki altyapının da güçlendirildiğini kaydeden Dinçyürek, kalp damar cerrahisi ameliyathanesi ile kalp-akciğer pompasının da kurulma aşamasında olduğunu ve çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Bu süreçte Türkiye’nin katkılarına da dikkat çeken Dinçyürek, “Her zaman yanımızda olan ana vatan Türkiye’ye hem şahsım, hem Bakanlığım hem de Kıbrıs Türk halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Göksu: “20 yıllık hayal gerçekleşiyor”

Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu ise, anjiyo merkezinin kurulmasını “20 yıllık bir hayalin gerçekleşmesi” olarak nitelendirerek, devlete, Sağlık Bakanlığı’na ve Bakan Dinçyürek’e teşekkür etti.

Göksu, merkezin çok yakın zamanda Mağusa ve bölge halkına hizmet vereceğini belirtti.

Debeş: “Önemli bir eksiklik gideriliyor”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hakan Debeş de Mağusa’nın yanı sıra Karpaz bölgesini de kapsayan geniş bir alanda uzun süredir anjiyo ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek, bu yatırımla önemli bir eksikliğin giderildiğini söyledi ve katkı koyanlara teşekkür etti.