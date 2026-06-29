Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapsa-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan Adayı Av. Turan Rahvancıoğlu, önceki akşam düzenlenen Lapta Turizm Festivaline katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Festivalin ardından açıklamalarda bulunan Rahvancıoğlu, turizmin bölge ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, Lapta, Alsancak ve Çamlıbel'in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin doğru projelerle çok daha ileriye taşınabileceğini ifade etti.

Festival ve benzeri organizasyonların bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, asıl hedeflerinin turizmi birkaç günlük etkinliklerle sınırlı bırakmak değil, yılın her dönemine yayılan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olduğunu söyledi.

"Hedefimiz bölgemizi gerçek bir çekim merkezi yapmak" diyen Rahvancıoğlu, belediyecilik vizyonları kapsamında hazırladıkları projelerle Sahil Yaşam Koridoru, Kültür ve Turizm Rotası, gastronomi durakları, yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir terasları ile sosyal yaşam alanlarını hayata geçirerek bölgenin turizm cazibesini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Turizm yatırımlarının yalnızca ziyaretçi sayısını artırmayacağını belirten Rahvancıoğlu, bunun aynı zamanda esnafa, yerel üreticiye ve turizm sektörüne doğrudan ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti.

Rahvancıoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz, Lapta, Alsancak ve Çamlıbel'i sadece yaz aylarında değil, yılın on iki ayı yaşayan, ziyaret edilen ve tercih edilen bir destinasyona dönüştürmek istiyoruz. Güçlü turizm; daha güçlü esnaf, daha fazla istihdam ve daha güçlü bir yerel ekonomi demektir. Hazırladığımız projelerle bölgemizi hak ettiği noktaya birlikte taşıyacağız."