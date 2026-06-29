Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, WhatsApp hesabının dondurulduğunu duyurarak bunun kendisine yönelik susturma girişimlerinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Güne WhatsApp hesabımın dondurulmasıyla başladık.

Ülkemizde yaşanan bu anlamsız işlere akıl sır erdirmek güç.

Brüksel’e gidiyoruz, ELAM milletvekili orada konuşma yapamamamız, sesimizi kısabilmek için her türlü rezilliği, provokasyonu yapıyor.

Ülkemize dönüyoruz bu sefer burdaki bazı şer odakları önce Facebook hesabımızı yalan beyanlarla kapattırıyor, gerekli şikayetleri yapıp hesabımızı açtırıyoruz bu sefer de WhatsApp hesabımız devre dışı bırakılarak sesimiz kısılmak isteniyor.

Birbirinden farklı görünse de ayni dünya görüşünün farklı şekilde bizlere yansıması aslında bu 2 konu.

Bu topraklarda, bu tip antidemokratik hamlelerin işe yaramadığını günü geldiğinde ilgili şer odakları yaşayarak görecekler.

Korkunun ecele faydası yok…

(Hesabım açılına kadar bana mesaj yoluyla ulaşmak isteyenlerin normal mesaj atması gerekmektedir.)