Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi'nde yapılacak ara seçim öncesi belediye başkan adayları resmen netleşti.

Bağımsız Belediye Başkanı Fırat Ataser, yeniden aday olurken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Turan Rahvancıoğlu'nu aday gösterdi. Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) ise merakla beklenen adaylık süreci de tamamlandı. İbrahim Erbildim'in adaylığı, önceki gün toplanan UBP Parti Meclisi tarafından onaylanarak resmileşti.

Böylece LAÇ Belediyesi'nde seçim yarışı üç aday arasında geçecek. 2022 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak belediye başkanlığını kazanan Fırat Ataser, bu kez de bağımsız olarak seçmenin karşısına çıkacak. CTP, Turan Rahvancıoğlu ile yarışa girerken, UBP de Parti Meclisi kararıyla İbrahim Erbildim'i aday gösterdi. Lapta, Alsancak, Çamlıbel, Karşıyaka ve çevre yerleşimleri kapsayan LAÇ Belediyesi, seçmen sayısı ve bölgedeki hızlı nüfus artışı nedeniyle yerel seçimlerin en kritik merkezlerinden biri olarak görülüyor.