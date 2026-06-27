Güzelyurt Terminal Bölgesi’nde son dönemde yaşanan düzensiz park sorunu, hem bölge esnafını hem de trafikteki sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yol kenarlarına bırakılan araçlar ve zaman zaman meydana gelen çift sıra parklar, trafik akışında aksamalara neden oluyor.

TRAFİK AKIŞI OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Özellikle günün yoğun saatlerinde terminal çevresindeki hareketliliğin artmasıyla birlikte, kurallara uygun olmayan parklar nedeniyle diğer sürücüler geçiş yapmakta zorlanıyor. Vatandaşlar, daralan yollar sebebiyle zaman kaybettiklerini ve trafikte sıkışıklıklar yaşandığını belirtiyor.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI TALEP EDİLİYOR

Bölgedeki keşmekeşin önüne geçilebilmesi adına vatandaşlar ve sürücüler, yetkililerin bölgedeki kontrolleri artırmasını bekliyor. Güzelyurt Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerinin terminal çevresinde daha sık devriye atması ve hatalı park eden araçlara karşı yasal işlem uygulaması isteniyor.