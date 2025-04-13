Stadyum: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Canaloğlu, Emir Turalı

Lapta: Hakan, Berkay, Sezgin, Ayhan, Orhan, Efe, Koral, Mehmet Ali Can, Yusuf, Kadir, Ahmet Sezer

Hamitköy: Raif, Altan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan, Uğur, BErkay, Mehmet Yapıcıel, David, İlker, Cuma

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 27. Hafta maçında Lapta, Hamitköy’ü konuk etti.

Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan Lapta – Hamitköy maçını Ferhat Tuna yönetti. Sakatlığa davetiye çıkaran kötü zemin ve rüzgârın futbolu olumsuz etkilediği maça rüzgârı arkasına alarak başlayan Lapta baskılı başlamasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Devrenin son bölümünde 2 takım da girdikleri net pozisyonları değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devre karşılıklı ataklarla başlarken, Lapta ilerleyen dakikalarda baskı kurdu. Bu baskıyı atlatan Hamitköy’ün baskılı oynadığı bölümde de gol sesi çıkmadı.

Maçın 80. dakikasından itibaren oyun tamamen Hamitköy yarı alanında oynandı. Ancak kaleci Raif başta olmak üzere Hasan ve Schola ile diğer defans oyuncularının yerinde müdahaleleri Lapta’ya gol şansı tanımayınca maç 0 – 0 tamamlandı.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

