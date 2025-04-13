Stadyum: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Halil Canaloğlu, Emir Turalı

Lapta: Hakan, Berkay, Sezgin, Ayhan, Orhan, Efe, Koral, Mehmet Ali Can, Yusuf, Kadir, Ahmet Sezer

Hamitköy: Raif, Altan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan, Uğur, BErkay, Mehmet Yapıcıel, David, İlker, Cuma

Doğan T. Birliği, Yenicami ve GG yarı finalde Doğan T. Birliği, Yenicami ve GG yarı finalde

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 27. Hafta maçında Lapta, Hamitköy’ü konuk etti.

Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan Lapta – Hamitköy maçını Ferhat Tuna yönetti. Sakatlığa davetiye çıkaran kötü zemin ve rüzgârın futbolu olumsuz etkilediği maça rüzgârı arkasına alarak başlayan Lapta baskılı başlamasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Devrenin son bölümünde 2 takım da girdikleri net pozisyonları değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devre karşılıklı ataklarla başlarken, Lapta ilerleyen dakikalarda baskı kurdu. Bu baskıyı atlatan Hamitköy’ün baskılı oynadığı bölümde de gol sesi çıkmadı.

Maçın 80. dakikasından itibaren oyun tamamen Hamitköy yarı alanında oynandı. Ancak kaleci Raif başta olmak üzere Hasan ve Schola ile diğer defans oyuncularının yerinde müdahaleleri Lapta’ya gol şansı tanımayınca maç 0 – 0 tamamlandı.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mormenekşe GBSK

27

18

4

5

47

27

20

58

2.

Küçük Kaymaklı

27

15

5

7

80

28

52

50

3.

Atoll Kozanköy KSK

27

15

4

8

42

27

15

49

4.

Yeniboğaziçi DSK

27

14

6

7

50

27

23

48

5.

Türk Ocağı Limasol SK

27

14

5

8

40

22

18

47

6.

Binatlı YSK

27

14

2

11

56

41

15

44

7.

Hamitköy ŞHSK

27

12

8

7

43

32

11

44

8.

Yalova SK

27

11

8

8

39

37

2

41

9.

Serveroğlu Geçitkale

27

12

4

11

39

37

2

40

10.

M. Hacıali Yılmazköy

27

11

6

10

40

37

3

39

11.

Düzkaya KOSK

27

9

9

9

38

40

-2

36

12.

Lapta TBSK

27

8

7

12

41

35

6

31

13.

Northernland Dipkarpaz SK

27

8

5

14

35

52

-17

29

14.

Ünimar Maraş GSK

27

8

4

15

41

67

-26

28

15.

Vadili TÇBSK

27

2

9

16

18

60

-42

15

16.

Çanakkale TSK

27

1

2

24

16

96

-80

5