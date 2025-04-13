Yer: Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Hakan Gök, Yalçın Kabacıklı

Atoll Kozanköy: Mahmut Karabey, Salih Can Gül, Efe Çopur (Dk 90 Berkcan Doğan Sürücü), Bayram Arıkhan, Mustafa Yaşar (Dk 85 Erce Çakmak), Mehmet Kum (Dk 90 Abdullah Çomunoğlu), Kahraman Dönmez, Hüseyin Konyalıoğlu, Azad Karımov, Eran Kabidan, Selçuk Dilik (Dk 77 İzder Kutay).

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ahmet Arıtaş, Ali Özay Çelik, Serhat Özuğurlu (Dk 80 Berat Akalın), Eli Amir Özkan (Dk 73 Fevzi Gökova), Ramadan Ağdaç, Hasan Kaffaoğlu, Mehmet Enes Ertem, Süleyman Efe Kahraman (Dk 80 Ömer Uluer), Mustafa Çelik (Dk 59 İbrahim Kunur), Kenan Özerinç.

Gol: Dk 49 Efe Çopur (Atoll Kozanköy).

Konuk ettiği ligin güçlü takımı Yeniboğaziçi’ni Efe’nin tek golü ile 1-0 mağlup eden Atoll Kozanköy haftayı galibiyetle kapattı ve süper lige yükselme yürüşünü devam ettirdi. Yeni Boğaziçi ise aldığı bu mağlubiyetle 2.sıradaki yerini K.Kaymaklı’ya kaybederek 4. basamağa geriledi.

Aldığı bu galibiyetle puanını 49 yapan Atoll Kozanköy, ligde üçüncü sıraya yükseldi. Efe Çopur takımına galibiyeti getiren golü kaydeden isim olurken, konuk Yeniboğaziçi aldığı bu mağlubiyetle 48 puanda kaldı.