Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) her sezon öncesinde organize ettiği KTSYD Kupası’nda bu yıl başkent derbisi heyecanı yaşanacak.

Necati Özsoy başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunun kararıyla, 38. KTSYD Kupası maçında, 2026–2027 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek olan Küçük Kaymaklı ile Yenicami takımları karşı karşıya gelecek.

27 Ağustos 2026 Perşembe akşamı Atatürk Stadı’nda oynanacak olan KTSYD Kupası maçı öncesi 2 kulüp başkanları, teknik adamları ve takım kaptanları ile KTSYD Merkez Binası’nda basın toplantısı düzenlenecek.