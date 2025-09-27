Birinci Lig ekiplerinden Lapta Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Muhittin Kara ve yönetim kurulu üyeleri, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret etti. Ziyarette, kulübe ve bölge gençlerine verilen destek için teşekkür edilirken, gelecekteki iş birlikleri üzerine sohbet edildi.

Belediye Başkanı Ataser, kulüp yönetiminin çalışmalarını takdir ederek başarılar diledi. Ziyaretin sonunda ise Lapta Kulüp Başkanı, bu yıl A takımın giyeceği ve Başkanın isminin yazılı olduğu formayı takdim etti.