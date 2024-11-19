Mali sıkıntılarla boğuşan Fransa Ligue 1 ekiplerinde Lyon'da yıldız isimlerin takımdan ayrılması gündemde. Bunlardan bir tanesi de AlexandreLacazette...

Mercato'nun haberine göre Fransız golcü, ara transfer için Real Madrid'in radarına girmiş durumda.

Lacazette'in Ocak ayında potansiyel olarak gelişi Madrid yönetimi tarafından gerçekten iyi bir fırsat olarak görülüyor.

Haberde bu transferinde gerçekleşirse Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'ye hücumda ek bir seçenek sunulacak denildi.

Real Madrid'in ara transferde Lyon'a 5 milyon euroluk bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Bu sezon Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Fransız golcü 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

AlexandreLacazette'in Lyon ile olan sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitiyor.