Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Takviye yapmak isteyen yönetim, güçlendirilecek bölgeleri de büyük ölçüde netleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk, kanatlarda forma giyebilen birçok oyuncu bulunmasına rağmen bir yabancı futbolcu daha alınmasını istiyor.

Sarı kırmızılılarda; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve RolandSallai forma yarışında yer alıyor.

HakimZiyech ise form durumu nedeniyle ilk tercih değil. Yıldız oyuncunun, devre arasında takımdan ayrılma ihtimali de bulunuyor.

Yusuf Demir'in ise kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'ın listesinin ilk sıralarında Fluminense forması giyen JhonArias var. Yaz döneminde de gündeme gelen Arias, kulübünün beklentileri nedeniyle transfer edilememişti.

Yeniden Brezilya ekibinin kapısını çalacak olan yönetim, bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Arias'ın da Galatasaray'a gelme konusunda çok istekli olduğu öğrenildi.

JhonArias, bu sezon Fluminense formasıyla 46 maçta forma giydi. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, takımına 13 gol 8 asistlik katkı sağladı.