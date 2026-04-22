Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Basketbol 1. Lig’de erkek maçları tamamlandı. Oynanan müsabakalar sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) şampiyon oldu.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan lige Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ), Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) katılım gösterdi.

Ligin son maçında 21 Nisan Salı günü Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda GAÜ ile LAÜ takımları karşılaştı. Parke zeminden 70-31’lik skorla galip ayrılan taraf LAÜ oldu. Bu sonucun ardından LAÜ, GAÜ ve ALÜ arasında puan eşitliği oluşurken üçlü averajla rakiplerine üstünlük sağlayan LAÜ şampiyon oldu. Lig ikinciliğini ALÜ elde ederken, GAÜ üçüncü olarak sezonu tamamladı.

KADINLARDA FİNAL ZAMANI

Basketbol 1. Lig’de kadınlar üçüncülük ve final maçları 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alacak müsabakaların ilkinde saat 13.00’te Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi üçüncülük için karşılaşacak. Bu maçın ardından saat 15.00’te Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi finalde karşı karşıya gelecek.