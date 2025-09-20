Ülkede hukuk ve siyaset hayatına önemli katkılarda bulunmuş, eski Temsilciler Meclisi Üyesi ve Milletvekili Ekrem Yusuf Avcıoğlu vefat etti.

Avcıoğlu'nun vefatı ile ilgili ailesinden şu paylaşım yapıldı:

"8 Aralık 1935 Limasol - Bladanisya(Çamlıca) doğumlu olan ve uzun yıllardır Avustralya’nın Melbourne Şehrinde yaşamını sürdüren , Emine Avcıoğlu’nun can yoldaşı, hayat arkadaşı, eşi, Asil ve Erdihan Avcıoğlu’nun çok kıymetli babaları, Mark Baker’in kayın pederi, Emre ve Serin Baker’in çok sevdikleri dedeleri, çok kıymetli amcamız, dayımız , ailemizin çınarı Avukat, Eski Milletvekili Ekrem Yusuf Avcıoğlu’nu kaybettik. Acımız sonsuzdur..

5 Temmuz 1970 seçimlerinde, Limasol bölgesinden Temsilciler Meclisi Türk Üyeliği’ne seçilen Meclis’in Hukuk Komitesi Üyeliğinde bulunan, 13 Şubat 1975 tarihinde yapılan seçimlerde yeniden milletvekili seçilen ,Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı olarak görev yapan ve daha sonra Avustralya'nın Melbourne şehrine yerleşerek , kıtanın ilk Türk Avukatı olan çok kıymeti amcamız, dayımız Ekrem Avcıoğlu’nun 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Melbourne’de hayata veda ettiğini , tüm dost , akraba ve sevenlerine üzüntü ile duyururuz.