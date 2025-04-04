Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine sunduğu dijital deneyimi sürekli geliştirme ve sosyal sorumlulukta öncü olma vizyonuyla yeni bir ilke daha imza attı. Şirket, web sitelerine erişilebilirlik menüsü ekleyerek, engelli bireyler ve özel ihtiyaçları olan kullanıcılar için daha kapsayıcı bir web deneyimi sunmaya başladı.

Herkes için daha erişilebilir bir dijital deneyim

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in erişilebilirlik menüsü, epilepsi, disleksi, görme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bilişsel bozukluklar ve diğer sağlık sınırlamaları olan kullanıcılar için web sitelerini daha erişilebilir hale getiriyor. Aynı zamanda, ileri yaş kullanıcılarının yakını görme bozuklukları gibi yaşadığı zorluklara da çözüm sunuyor.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, web sitelerindeki erişim engellerini ortadan kaldırarak, ihtiyaçlarına uygun çeşitli özelleştirilebilir seçeneklerle olumlu bir dijital deneyim yaşayabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in tercih ettiği Corpowid erişilebilirlik widget’ı, yalnızca temel gereksinimleri karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda geniş bir erişilebilirlik yelpazesi sunarak her türlü kullanıcı ihtiyacına cevap veriyor.

İstatistiklerle kanıtlanmış daha iyi kullanıcı deneyimi

Dünyanın en büyük araştırma ve danışmanlık firmalarından Forrester Research’ün analizlerine göre, kullanıcı deneyimini iyileştiren erişilebilirlik özellikleri, dönüşüm oranlarını %200’e kadar artırabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu doğrultuda hareket ederek geliştirdiği erişilebilirlik menüsüyle yalnızca engelli bireyler için değil, tüm kullanıcılar için daha konforlu ve gelişmiş bir dijital deneyim sunuyor. Bu yenilik sayesinde web sitelerinde daha net içerikler, kolay gezinme ve kullanıcı dostu bir ekranla erişim herkes için iyileştiriliyor.

9 farklı profil, 22 farklı ayar seçeneği

Erişilebilirlik menüsü, kullanıcıların kendilerine uygun profili seçerek ihtiyaçlarına göre ayar yapmalarına imkan tanıyor. 9 farklı engel veya bozukluk profili ve 22 farklı ayar seçeneği sunan bu yenilikçi sistem, kullanıcıların dijital deneyimlerini tamamen kişiselleştirmelerini sağlıyor.

Bu özelliği kullanmak isteyenler, kktcell.com, lifecelldigital.com, efidankibris.com, gonuldenbagliyiz.biz web sitelerine girdiklerinde sol alt köşede bulunan "Denemeye Başla" yazan simgeye tıklayarak erişim sağlayabiliyor, ardından kendilerine uygun profili seçerek erişilebilirlik menüsünü aktif hale getirebiliyorlar.