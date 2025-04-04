Güzelyurt ve ülkemizin tanıdığı değerli bir kişilik daha vefat etti.

Güzelyurt’ta uzun yıllar faaliyet gösteren ve bölge halkının yakından tanıdığı Şah Restorant’ın sahibi Niyazi Şah Aligüllü, bugün hayatını kaybetti.

Aslen Limasollu olup Güzelyurt’ta yaşamını sürdüren Niyazi Şah Aligüllü, yalnızca lezzetli yemekleriyle değil, samimiyeti ve misafirperverliğiyle de birçok kişinin gönlünde yer etmişti. Güzelyurt’ta esnaflığın ve toplumsal dostluğun güzel örneklerinden biri olan Aligüllü’nün vefatı, bölge halkını derinden üzdü.

Merhumun cenaze namazı yarın Güzelyurt’ta, öğle namazının ardından Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Yuvacık Kabristanlığı’na defnedilecek.