Hızın ve sürekli dönüşümün yeni normal olarak tanımlandığı günümüzde düzenlenen etkinlikte; kurumların yalnızca teknolojik altyapılarıyla değil, kültürleri, liderlik anlayışları ve karar alma refleksleriyle de dönüşmesinin gerekliliği vurgulandı. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen konuşmalar, paneller ve interaktif oturumlarda; geleceğe hazırlık, insan odaklı dönüşüm, çevik organizasyon yapıları ve stratejik liderlik gibi başlıklar öne çıktı.

“Yeni Çağda Liderlik” etkinliğinde; Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, Unlearn Academy Kurucu Ortağı Dr. Ecmel Ayral, Unlearn Academy Kurucu Ortağı Mine Öztürk ve LEGO Serious Play Eğitmeni Özgür Poyrazoğlu’nun katkılarıyla; dijital dönüşüm, insan odaklı liderlik ve değişen iş modelleri üzerine önemli değerlendirmeler paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen interaktif panelde ise Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları ve Satınalma Grup Müdürü Serhat Gezgin moderatörlüğünde; Cardplus Genel Müdürü Mine Tokay, Metgin Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Belma Kencebay, Genç Yapı Direktörü Mustafa Genç ve Baştaşlar Grup Direktörü Ahmet Baştaş sektör deneyimlerini ve gelecek öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

Murat Küçüközdemir: “Yeni dünya, dönüşüme en hızlı adapte olanların dünyası olacak”

Etkinlikte konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, teknolojinin yalnızca bir araç değil, geleceğin yaşam biçimini şekillendiren temel unsur haline geldiğine dikkat çekti. Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs’ın dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönemece yaklaştığını belirterek, eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan 5G teknolojisinin ülke adına önemli bir kırılım noktası olacağını ifade etti. Küçüközdemir konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dünya artık yalnızca hızlı düşünenlerin değil, değişime en hızlı adapte olanların dünyası haline geliyor. Önümüzdeki dönemde 5G ile birlikte yalnızca internet hızları değil; üretim biçimleri, iş yapış şekilleri, şehirler ve yaşamın kendisi dönüşecek. Robotik teknolojiler, yapay zeka ve otonom sistemler hayatın çok daha merkezinde olacak. Biz de Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu dönüşümün sadece takipçisi değil, öncüsü olmayı hedefliyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, yalnızca bir iş dünyası etkinliği olmanın ötesinde; kurumların geleceğe nasıl hazırlanması gerektiğine dair ortak vizyonun şekillendiği güçlü bir platform olarak değerlendirildi.

Farklı sektörlerden liderleri aynı masa etrafında buluşturan etkinlik, içerik yapısı ve yarattığı etkileşimle katılımcılar tarafından ilham verici bir deneyim olarak yorumlandı. Organizasyon boyunca öne çıkan ortak görüş ise; geleceğin başarılı kurumlarının yalnızca teknolojiye yatırım yapan değil, değişimi doğru okuyabilen ve insan odağını merkeze alan yapılar olacağı yönündeydi.

Katılım sağlayan tüm iş ortaklarına, değerli konuşmacılara ve panelistlere teşekkür edildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dönüşüm ve yeni nesil liderlik odağında gerçekleştirdiği bu buluşma, şirketin yalnızca teknoloji alanında değil; iş dünyasının geleceğine yön veren düşünsel dönüşümde de aktif rol üstlendiğini bir kez daha ortaya koydu.