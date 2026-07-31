Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Karaman'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı TDBB Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında, TİKA Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla, Karaman Belediyesi ev sahipliğinde Karaman Grand Hotel Convention Center'da yapıldı.
Toplantıya, Özçınar'ın yanı sıra, farklı ülkelerden gelen TDBB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
Yönetim Kurulu'nda alınan kararla Kerkük Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yeni üyesi olarak kabul edildi.
Açıklamaya göre, toplantıda alınan kararların, Türk dünyası belediyeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ve ortak projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.