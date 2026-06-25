Kuzey Kıbrıs Turkcell’in müşterilerine yönelik geliştirdiği Sarı Sandık Extra, Hareket Et Kazan ve Oyna Kazan platformları, kullanıcıların yoğun ilgisiyle büyümeye devam ediyor.

Ödül, eğlence ve sağlıklı yaşam odaklı uygulamalar, kısa sürede on binlerce kullanıcıya ulaşırken binlerce ödül de sahiplerini buldu. Şirket, dijital müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, platformların gördüğü ilgi dikkat çekiyor.

Sarı Sandık Extra büyümeyi sürdürüyor

Müşteri bağlılığını artırmak amacıyla hayata geçirilen Sarı Sandık Extra, bugün itibarıyla 86 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Son dönemde 17 bin yeni kullanıcının katıldığı platform, yüzde 24’lük büyüme kaydetti.

Kullanıcılarına TL, GSM faydaları ve çeşitli hediyeler sunan platform kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi ödüllerden yararlandı. Sosyal medyada da yüksek etkileşim alan Sarı Sandık Extra, Kuzey Kıbrıs Turkcell mobil uygulamasına yeni kullanıcıların kazandırılmasına da katkı sağladı. Önümüzdeki dönemde platform kapsamında telefon, tablet, akıllı saat ve çeşitli teknolojik ürünlerin yer alacağı çekilişlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Hareket eden kazanıyor

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla geliştirilen Hareket Et Kazan platformu da kullanıcıların ilgi gösterdiği uygulamalar arasında yer alıyor. Günlük hareketleri ödüllendiren sistem sayesinde kullanıcılar hem daha aktif bir yaşam sürmeye teşvik ediliyor hem de çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.

Bugüne kadar 54 bin kullanıcının dahil olduğu platformda her hafta yaklaşık 12 bin ödül dağıtılıyor. Teknoloji ile sağlıklı yaşamı bir araya getiren uygulama, Kuzey Kıbrıs’ta bu alandaki yenilikçi örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Dijital eğlencede Oyna Kazan etkisi

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından geliştirilen Oyna Kazan platformu da kısa sürede önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Kullanıcıların oyun oynayarak ödül kazanabildiği platform, dijital eğlence alanında ilgi gören uygulamalar arasında yer alıyor.

Bugüne kadar 24 bin oyuncunun katıldığı Oyna Kazan’da toplam 168 bin oyun oynandı. Platform kapsamında her hafta yaklaşık 7 bin ödül kullanıcılarla buluşurken, uygulama dijital eğlence alanındaki büyümesini sürdürüyor.

“Müşterilerimize yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, dijital platformların kullanıcılarla kurulan bağı güçlendirdiğini belirterek, elde edilen sonuçların müşterilerin bu uygulamalara duyduğu ilgi ve güveni ortaya koyduğunu söyledi. Küçüközdemir, önümüzdeki dönemde de yenilikçi uygulamalar, güçlü ödül kurguları ve kullanıcı odaklı çözümlerle müşterilerine yeni fırsatlar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.