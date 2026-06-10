Yerli geliştirilen Oto Assist uygulaması, plaka numarası, mükellef numarası ve devir tarihiyle araç bilgilerini anında sorguluyor. Kritik tarihleri 2 hafta önceden hatırlatarak araç sahiplerini yüksek cezalar ve sürpriz masraflardan koruyor.

KKTC’de her yıl binlerce araç sahibi, muayene, seyrüsefer (yol vergisi) veya sigorta yenileme tarihlerini unuttuğu için ciddi cezalar ödüyor. Denetimlerde eksik evrak yüzünden zaman ve para kaybı yaşayanlar için bu durum kabusa dönüşüyordu.

Bu soruna KKTC’de geliştirilen yerli çözüm Oto Assist mobil uygulaması son veriyor. Kullanıcılar sadece plaka, mükellef no ve devir tarihi girerek aracın muayene, seyrüsefer, sigorta ve tüm teknik bilgilerine anında ulaşabiliyor.

Uygulama tüm önemli tarihleri tek bir platformda topluyor ve akıllı bildirim sistemi sayesinde kritik tarihlerden 2 hafta önce uyarı gönderiyor. Böylece ceza riski minimuma iniyor.

Oto Assist Kurucu Ekibi “Uzun zamandır kendi yaşadığımız bu sorunu çözmek için yola çıktık. İnsanlar sadece unutkanlık yüzünden ciddi paralar kaybediyordu. Oto Assist’i tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere tasarladık.”

OTO ASSİST HANGİ SORUNLARI ÇÖZÜYOR?

• Sadece 3 bilgiyle (plaka, mükellef no, devir tarihi) muayene, seyrüsefer, sigorta ve teknik bilgilere anında erişim

• Kritik tarihlerden 2 hafta önce akıllı bildirimler

• Birden fazla aracı tek ekrandan yönetme (ilk aracın ilk ay aboneliği ücretsiz)

• Son derece basit ve kullanışlı arayüz

SADECE TAKİP DEĞİL, ALIM-SATIM PLATFORMU DA!

Oto Assist, ikinci el araç alım-satım ilanlarınızı da yayınlamanıza imkân tanıyor. Hem takip hem ticaret tek uygulamada.

İletişim ve İndirme

Web Sitesi: https://otoassist.com

WhatsApp (sadece mesaj): https://wa.me/908503042980

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kodla.otoassist

App Store: https://apps.apple.com/cy/app/oto-assist/id6746580758