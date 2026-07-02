Telsim’in Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde hayata geçirdiği Sesli Kitap Projesi kapsamında Hatice Tezcan’ın “Düğme” adlı çocuk kitabı Storytel’de yayınlandı.

“Düğme”, proje çerçevesinde Storytel’de yayınlanan 16’ncı eser oldu.

Telsim'den verilen bilgiye göre, tiyatro sanatçısı Hatice Tezcan’ın kaleme alıp seslendirdiği kitapta bir dükkanda seçilmeyi bekleyen düğmenin hikayesi anlatılıyor.

Kitap, https://vfcyp.co/DugmeStorytel bağlantısından Storytel’e üye olunarak, dinlenebiliyor.

-Tezcan

Kitabın yazarı Hatice Tezcan, “Küçük bir düğmenin gözünden sevgiyi, görülmeyi ve fark edilmeyi anlatmak istedim. Kalabalık bir dükkânın raflarında birinin kendisini seçmesini bekleyen, küçük bir kızın hırkasında ona sıcaklık sunan bu düğme, hayatın en saf ve en dürüst duygularına tercüman oluyor.” dedi.

Tezcan, projeye katkı koyan Telsim ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’ne teşekkür etti.