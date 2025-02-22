Kuzey Kıbrıs Turkcell, enerji yedekli altyapısıyla kullanıcılarına her koşulda kesintisiz bir bağlantı sunmaya devam ettiğine değindi. Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında, elektrik kesintilerine karşı özel olarak yedeklenen şebeke istasyonlarıyla, kullanıcıların hizmette aksama yaşamadan iletişimlerini sağladıklarına vurgu yaptı. Açıklamada, elektrik kesintilerinde dahi, Kuzey Kıbrıs Turkcell şebekesinin tam performansla çalışmaya devam ettiği, bunun da güçlü altyapı sayesinde olduğu belirtildi.

“Yedekli şebeke ve güçlü altyapımızla hizmetlerimizi büyütüyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Turkcell altyapısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sürekli yatırım yapıyor, altyapımızı güçlendiriyoruz. %100 şebeke yedeklilik planımız yanında, ağımızı daha hızlı, daha dayanıklı hale getirecek yatırımlar da yapmaya devam ediyoruz. Cep telefonlarımızda mobil internetimizi kullanabiliyoruz fakat elektrik kesintisi gibi durumlarda sabit internet dediğimiz, ev ve iş yerlerinde modemlerle kullandığımız internetimizi kullanamıyorduk. Şebeke yedekliliğimiz ile evlerimize alacağımız bir UPS cihazı (Kesintisiz Güç Kaynağı) sayesinde elektrik olmasa dahi kesinti yaşamadan kullanımımıza devam edebilmekteyiz. Bizler için büyük önem arz eden müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışı ile yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

UPS cihazı ile ev veya iş yerlerinde 6 saate kadar kesintisiz internet deneyimi

Kuzey Kıbrıs Turkcell, ev ve iş yerlerimizde kullandığımız sabit internette kesintisiz internet sağlayan UPS cihazıyla ilgili de bilgi verdi. Turkcell, elektrik kesintileri sırasında modemlerin çalışmaya devam etmesini sağlayan bu cihaz ile yaklaşık 6 saate kadar kesintisiz internet bağlantısı kurulabildiğini açıkladı.

UPS cihazıyla ilgili şunlara da değinildi: “Cihaz, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in garantisi altında ve ücretsiz kargo hizmetiyle birlikte sunulmaktadır. Ödeme konusunda da müşterilerimize çeşitli kolaylıklar sağlamaktayız. UPS cihazını peşin ödeme veya tarifeye ek taksit seçenekleriyle, her bütçeye uygun olarak kurguladık. Bu cihaz sayesinde kullanıcılar internette kesinti yaşamadan cihazlarını kullanmaya devam edebilmektedir.”