Gönyeli Tenis Kulübü sporcusu Ufuk Özdemir, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen 12 Yaş Sonbahar Kupası Turnuvası’nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Gönyeli Tenis Kulübü’nden yapılan açıklamada “Genç sporcumuz ayrıca çift erkekler kategorisinde final oynama başarısı göstererek turnuvayı büyük bir başarıyla tamamlamıştır.

Gönyeli Tenis Kulübü olarak; oyuncumuz Ufuk Özdemir’i, değerli antrenörlerini ve ailesini bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” denildi.