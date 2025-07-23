Gümüş At Satranç Derneği’nden 13 oyuncu, 14-20 Temmuz arasında gerçekleşen 5. Uluslararası Sırbistan Satranç Turnuvası'nın amatörler kategorisine yarıştı.

Zorlu geçen turnuvada oyuncular önemli deneyim elde etti. Belgrad'daki turnuvada 9 tur yapıldı.

180 oyuncunun mücadele ettiği turnuvada Salih Kompil 5.5 puanla 29., Martin Lenoks 4.5 puanla 89., Adem Mertgöz 4.5 puanla 97., Erkan Kemal Çeliker 4 puanla 110., Eser Eroğul 3.5 puanla 140., Haşim Akgüney 3 puanla 148., Aren Cemal Berkin 3 puanla 157., Mustafa Kompil 3 puanla 160., Alp Yunusoğlu 2.5 puanla 166., Güney Köken 2.5 puanla 169., Özgün Soyer Aksu 2.5 puanla 170., Kuzey Durmuşoğlu 2 puanla 171., İdil Sarı 1.5 puanla 176. olmayı başardılar. Oyunculara antrenörleri NM Cengiz Hasman, Halil Şentuğ ve aileleri eşlik etti.