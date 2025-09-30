kentinde Avrupa Bilardo Federasyonu’nun düzenleyeceği Avrupa Şampiyonasına katılıyor. 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında Hollanda’nın Assen kentinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası katılacak Kıbrıs Bilardo Federasyonu’nun Senyör sporcuları da katılıyor. Avrupa Bilardo Federasyonu’nun düzenleyeceği Avrupa Şampiyonasına katılacak olan sporcularımız 14+1, 8 top, 9 top, 10 top disiplinleri ve takımsalda Avrupa’nın en iyi bilardocuları ile karşılaşacak.

Organizasyona 45+ Senyörler kategorisinde 78 sporcu, 55+ Senyörler kategorisinde ise 39 sporcuları katılarak mücadele edecek.

Senyörler Sporcuları

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Senyörler sporcuları Hüseyin Borankan, Onuç Altur, Emir Ahmet Konuklu, Rüstem Aygünlü, Hasan Soyalp, Mücahit Çelikağ, Orçun Alur’dan oluşan 7 sporcu kafilesine Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Sorcularından Orçun Alur kafile başkanı olarak yer alıyor.

Başarılı Sonuçlar Bekleniyor

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Senyör kafilesi, ülkemizi temsil etmek üzere Hollanda’ya gitti. Federasyon yetkilileri, “Sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır diyerek bu turnuvada da başarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz denildi.” açıklamasında bulundu.

Kafilede yer alan sporcular:

• Hüseyin Borankan

• Onuç Altur

• Emir Ahmet Konuklu

• Rüstem Aygünlü

• Hasan Soyalp

• Mücahit ÇelikAğ

• Orçun Alur