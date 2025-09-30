Kuzey Kıbrıs drift sahnesi, bu hafta sonu motorsporları severlerin heyecanla beklediği büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. NEU Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın 4. ayağı, 27-28 Eylül tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan NEU Event Park’ta gerçekleştirildi. Türkiye ve İran’dan gelen seçkin drift pilotlarının da katılımıyla uluslararası bir kimlik kazanan şampiyona, iki gün boyunca adrenalin dolu mücadelelerin yanı sıra görsel bir şölen sundu.

Hafta başından itibaren NEU Event Park’ta hummalı bir hazırlık süreci yaşandı. Organizasyon komitesi, pistin en küçük detayına kadar düzenlenmesi için yoğun çaba sarf etti. Özellikle yeni pist çizimi, katılımcılar ve izleyiciler için en çok merak edilen konulardan biriydi.

Yapılan düzenlemelerle pistin teknik bölümleri yeniden şekillendi; viraj sayıları artırıldı, hızlanma noktaları daha belirgin hale getirildi. Böylece sürücülere daha fazla manevra kabiliyeti sunulurken seyirciler için de daha heyecan verici bir izleme deneyimi ortaya çıktı.

Resmi antrenmanların başlamasıyla tribünler hızla dolmaya başladı. Motor sesleri, lastiklerin asfalta bıraktığı izler ve seyircilerin tezahüratları, yarış atmosferini daha ilk günden hissettirdi. Katılımcılar, pistte yapılan düzenlemelerin mücadeleyi daha da üst seviyeye taşıyacağını dile getirdi.

TARTIŞMALI KARAR, DİSKALİFİYE VE DEĞİŞEN SIRALAMA

Hafta sonu gerçekleşen karşılaşmada sporcular ve izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Yarı final turunda Enver Haskasap, rakibini geride bırakarak turu kazanmıştı. Ancak hakemlerin verdiği karar üzerine sonuç iptal edildi ve tur yeniden oynatıldı.

Tekrar edilen tur sırasında Enver Haskasap, hakem kararına itiraz ederek sert tepki gösterdi. Bu davranışı "disiplinsizlik" kapsamında değerlendirilince, Enver Haskasap diskalifiye edildi. Diskalifiye sonrası sıralama değişti ve beklenmedik bir tablo ortaya çıktı.

Spor camiasında geniş yankı uyandıran bu gelişme, hakem kararlarının doğruluğu ve sporcuların itiraz haklarının sınırları üzerine yeni bir tartışma başlattı.

SEMİ PRO KATEGORİSİ

Şampiyonanın ilk günü, Semi Pro kategorisine ayrıldı. Genç yetenekler, pistteki her virajda ustalıklarını sergileyerek seyircilerin gönlünü kazandı. Tribünlerdeki coşku, neredeyse yarışçıların performansıyla yarışır hale geldi.

Günün sonunda podyum şu şekilde oluştu

1. Cengizhan Güngör

2. Cem Djemal

3. Mehmet Yazgan

4. Rüzgar Okman

Bu sonuçlarla birlikte, genç pilotların Kuzey Kıbrıs drift sahnesine damga vuracak isimler olduğunun sinyali verildi.

PRO KATEGORİSİ

Hafta sonunun ikinci günü, driftin ustalarına ev sahipliği yaptı. Pro kategorisi yarışlarında tecrübeli pilotlar pistte adeta şov yaptı. Yüksek tempolu driftler, izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı.

Tribünler, özellikle geçiş mücadelelerinde ayağa kalkarak pilotları alkış yağmuruna tuttu. Kimi zaman pist kenarında lastik dumanları arasında kaybolan araçlar, yarışın adrenalin seviyesini zirveye taşıdı.

Pro kategorisinde podyum şöyle şekillendi

1. Fahim Reza

2. Altan Çocuk

3. İbrahim Yücebaş

4. Ahmet Bağrıaçık

Uluslararası Katılım, Festival Havası

Yarışlar sadece sportif mücadeleyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda festival havasında geçti. Türkiye ve İran’dan gelen pilotların da katılımıyla şampiyona uluslararası bir boyut kazandı. Seyirciler, farklı ülkelerden gelen drift yıldızlarını izleme şansı bulurken, pist kenarında kurulan stantlar ve etkinlik alanları organizasyonu tam anlamıyla bir şölene dönüştürdü.