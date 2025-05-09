Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Burak Yiğit, Abdulkadir Karadağ

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Isaac Cofie(Mehmet Gürlü), Zihni, Sinan(Hasan Celil), Orkhan, Emre Kuvvetlişahin(Doğukan), Nevzat(Sadık Balarabe), Dinopeter, Emre Özsin(Kenan Özer), Andy Okpe

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa Tahsildaroğluları, Yakup(Okan), Kaan, Erkan, Armstrong Chidi, Candy(Rahmi), Kouassi(Mehmetali), Mustafa Süzgen(Arda), Fourmy.

Goller: Dk. 18(Pen) ve 88 Fourmy, Dk 64 Armstrong(Lefke), Dk. 24(Pen) Erhun (MTG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen 63. Daikin Kıbrıs Kupası'nda final karşılaşması Mağusa Türk Gücü ile Lefke TSK arasında dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı.

Her iki takımın taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği ve yaklaşık 5 bin kişinin üzerinde seyircinin izlediği karşılaşmayı Kerem Eran yönetti.

Dk.18 Lefke atağında MTG ceza alanı önünde topla buluşan Candy hızla MTG ceza sahasına girdi. MTG futbolcularının müdahalesiyle Candy yerde kalınca hakem Kerem Eran penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Fourmy topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

Dk. 21 Lefke’nin sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Fourmy hızla MTG ceza alanına girerken yaptığı ortada arka direkte Mustafa Süzgen boş pozisyonda kafa vuruşunda topu yandan auta attı.

Dk. 24 MTG atağında sol kanattan Erhun’un pasıyla Lefke ceza sahasında topla buluşan Andy Okpe çalımla ilerlerken Lefke defansının müdahalesiyle yerde kalınca hakem yine penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Erhun topu köşeden ağlara göndererek skoru 1 -1 yaptı.

Dk. 44 MTG’nin sol kanattan Orkhan ile gelişen atağında Lefke ceza sahasına topla ilerleyerek ortasını yaptı ancak arka direkte Dinopeter topa dokunamadı.

Dk. 45 MTG’nin kazandığı serbest vuruşta Nevzat’ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Andy Okpe’nin kafa vuruşunda kaleci İrfan iyi yer tutarak topa sahip oldu.

Dk. 50 Sağdan gelişen MTg atağında topla buluşan Emre Kuvvetlişahin ceza sahasına yaklaşarak yaptığı ortaya iyi yükselen Andy Okpe’nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Dk. 56 MTG’nin yine sağdan gelişen atağında Lefke ceza sahasına yapılan ortada Dinopeter’in vuruşunda kaleci İrfan parmaklarının ucuyla dokundu üst direğe çarpan top oyuna döndü.

Dk. 64 Lefke atağında sol kanatta topla buluşan Armstrong Chidi hızla MTG ceza alanına girdi çapraz pozisyonda plase bir vuruşla topu ters köşeden ağlarla buluşturdu. 1 – 2

Dk. 74 MTG defansından uzun gönderilen topa hareketlenen Andy Okpe’den önce Lefke defansı topu kafayla kaleciye göndermek istedi ancak top kısa düşünce Okpe topu alarak kalecinin yanından topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırarak golü iptal etti.

Dk. 88 Lefke’nin geliştirdiği kontra atağında topla buluşan Fourmy hızla MTG ceza alanına girerek plase bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 3 – 1 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda MTG’nin çabası başka gol getirmedi ve maç 3 – 1 Lefke üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla 63. Daikin Kıbrıs Kupası’nın sahibi Lefke oldu.

Kupanın gol kralı ise 9 golle Lefke’nin gol ayağı Chistopher Fourmy oldu.

Maç sonunda Lefke taraftarları büyük coşku yaşarken, Lefke Kıbrıs Kupası’nı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın elinden aldı.

(Fotoğraflar: Necati KÜLAHLILAR - Gökhan KUZU)