TFF 2. Lig ekiplerinden Sebatspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Karadeniz temsilcisi, Kıbrıslı Türk futbolcu Ahmet Sivri’yi renklerine bağladı.

Gol yollarındaki etkili performansıyla tanınan Ahmet Sivri’nin transferi, Sebatspor camiasında heyecan yaratırken, tecrübeli oyuncunun yeni sezonda takımın hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kariyerinde başarılı dönemler geçiren Kıbrıslı futbolcu, artık Sebatspor formasıyla mücadele edecek. Transferin hem oyuncu hem de kulüp adına hayırlı olması temenni ediliyor.