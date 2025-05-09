Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA liglerinde normal sezonun tamamlanmasının ardından sıra cumartesi günü başlayacak Play-out ve Play-off maçlarına geldi.

KTFF yaptığı açıklamada maçların oynanacağı statları ve görev alacak hakemleri duyurdu.

Program şöyle:

10 Mayıs Cumartesi

AKSA Süper Lig Play-out 1. Maçlar(Saat 16.00)

Üner Berkalp Stadı: Göçmenköy – Karşıyaka (Ali Özer)

 Cihangir Stadı: Gönyeli – Yenicami (Fehim Dayı)

AKSA Birinci Lig Play-off 1. Maçlar(Saat 16.00)

Hasan Onalt Stadı: Yeniboğaziçi – Türk Ocağı (Osman Özpaşa)

Gönyeli Stadı: Atoll Kozanköy – Binatlı (Evren Karademir)

AKSA Birinci Lig Play-out 1. Maçlar (Saat 16.00)

Mete Adanır Stadı: Düzkaya – Lapta (Utku Hamamcıoğlu)

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Cemal Balses Stadı: Ünimar Maraş – Northernland Dipkarpaz(Şakir Azizoğlu)