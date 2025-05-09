Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen AKSA liglerinde normal sezonun tamamlanmasının ardından sıra cumartesi günü başlayacak Play-out ve Play-off maçlarına geldi.
KTFF yaptığı açıklamada maçların oynanacağı statları ve görev alacak hakemleri duyurdu.
Program şöyle:
10 Mayıs Cumartesi
AKSA Süper Lig Play-out 1. Maçlar(Saat 16.00)
Üner Berkalp Stadı: Göçmenköy – Karşıyaka (Ali Özer)
Cihangir Stadı: Gönyeli – Yenicami (Fehim Dayı)
AKSA Birinci Lig Play-off 1. Maçlar(Saat 16.00)
Hasan Onalt Stadı: Yeniboğaziçi – Türk Ocağı (Osman Özpaşa)
Gönyeli Stadı: Atoll Kozanköy – Binatlı (Evren Karademir)
AKSA Birinci Lig Play-out 1. Maçlar (Saat 16.00)
Mete Adanır Stadı: Düzkaya – Lapta (Utku Hamamcıoğlu)
Cemal Balses Stadı: Ünimar Maraş – Northernland Dipkarpaz(Şakir Azizoğlu)