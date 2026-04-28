KKTF tarafından düzenlenen 2026 Cahit Kasapoğlu Kulüpler Arası Tenis Ligi, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü KKTF kortlarında başladı. 6 Kulübün katılımı ile tek devreli ligde normal sezon karşılaşmaları, 3 erli 2 grupta takımlar grup maçlarını tamamlayacak.

27-28-29 Nisan 2026 da KKTF kortlarında oynanacak Grup maçlarının ardından, A1-B2 ve B1-A2’nin eşleşeceği ve tek maç üzerinden 30 Nisan 2026 da yarı final maçları oynayacak. Üçüncülük ve Final maçları ise 1 Mayıs 2026 da KKTF kortlarında oynanacak.

KKTF 2026 Cahit Kasapoğlu Kulüpler Arası Tenis Ligi müsabakaların şekli; 2 tek erkekler, 1 çift erkekler, 2 tek kadınlar, 1 çift kadınlar, 1 karışık çiftler maçları olarak oynanacak. Her takım kadın veya erkek fark etmeksizin maçlarda 16 yaş altı oyuncu oynatma zorunluluğu bulunmaktadır.

KKTF 2026 Cahit Kasapoğlu Kulüpler Arası Tenis Ligi’ne katılan Kulüpler ve kura çekimi sonunda oluşan gruplar ve oynanan ilk gün maçları şu şekilde;

A GRUBU

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü​​​​

Pakan Spor Kulübü Derneği​​​​

Girne Amerikan Üniversitesi​​​​

B GRUBU

Gönyeli Tenis Kulübü​​​​

Lefkoşa Şehir Kulübü​​​​

Girne Belediyesi Tenis Kulübü​​​​

A GRUBU Maç Sonuçları:

Girne Amerikan Üniversitesi 1 – 6 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

B GRUBU Maç Sonuçları:

Girne Belediyesi Tenis Kulübü 3 – 4 Gönyeli Tenis Kulübü