Antalya’da18–24 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Ten Pro turnuvasında, geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonluklar ve Ten Pro’da kazandığı dünya 1 numaralığı ile adından söz ettiren Asım Aras Astan, 2026 yılında katıldığı ilk Ten Pro turnuvasında da şampiyonluk elde ederek ülkemize döndü.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Asım Aras Astan, turnuvada iki farklı kategoride mücadele etti. Her iki kategoride de yarı finale yükselen sporcumuz, 15 yaş kategorisinde rakibine mağlup oldu.

14 yaş kategorisinde ise finalde yine aynı rakiple karşılaşan Astan, yarı finalde kaybettiği rakibini bu kez iyi analiz ederek 3 setlik mücadele sonunda mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Astan’ın bir sonraki yurt dışı turnuvası, Türkiye’de düzenlenecek olan 14 yaş milli takım belirleme turnuvası olacak.