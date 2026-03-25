Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Dünya Sanat Günü’nde, “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödül” töreni gerçekleştirecek.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 15 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yer alacak ve beşinci kez düzenlenecek törende, ülkenin duayen kültür sanat insanlarına teşekkür edilecek.

-Zaimağaoğlu

“Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” hakkında bilgi veren Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin, Dünya Sanat Günü vesilesiyle, bu yıl beşinci kez ülkenin kültür sanat insanlarına teşekkür edeceklerini söyledi.

Vefa kültürünün önemine dikkat çeken Zaimağaoğlu, sahip olunan değerlerin kıymetinin hayatta oldukları sürece bilinmesi gerektiğini belirtti. Zaimağaoğlu, “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü”nü Mahmut İslamoğlu, Neriman Cahit ve Aydın Hikmet’e hayattayken takdim ettiklerini ve bundan onur duyduklarını ifade etti.

Zaimağaoğlu, “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü”nü bu yıl, resim dalında Mustafa Hastürk, Osman Keten, Semra Beyhanlı ve Şenol Özdevrim’e; enstelasyon alanında Sümer Erek’e, seramik dalında Rauf Ersenal ve Sevcan Çerkez’e halk bilimi alanında Zekai Altan’a, araştırma alanında Mete Hatay’a ve sinema alanında Derviş Zaim’e takdim edeceklerini kaydetti.

Zaimağaoğlu ayrıca, Dünya Sanat Gününü birlikte kutlamak amacıyla, tüm sanatçı ve kültür insanları ile sanatseverleri ödül törenine davet etti.