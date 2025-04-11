Yüksek Mahkeme'nin Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin bulunduğu alanda inşa edilecek yeni binası ve Millet Kütüphanesi'nin temeli dün düzenlenen törenle atıldı. Temel atma töreni, imam eşliğinde ve Fatiha okunarak yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi Yerleşkesi içerisinde yer alacak Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Yüksek Mahkeme binasının video gösterimi yapıldı. Tören konuşmalarla devam etti.

İnşaat alanının 7 bin metrekareye yakın olduğu yeni binada, 300 kişi kapasiteli konferans ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak 5 duruşma salonu, Yüksek Adliye Kurulu ve Yüksek Mahkeme’nin kullanımında olacak 1’er toplantı salonu, savcı ve avukatların kullanımı için odalar ve büyük bir kütüphane yer alacak.

2026’nın başlarında tamamlanması öngörülen Yüksek Mahkeme, ilk kez mahkeme ve idari faaliyetlerini yürütmek amacıyla projelendirilmiş bir binaya sahip olacak.

Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adalet sistemini daha da güçlendirecek, devletimizin kurumsal yapısını sağlamlaştıracak yeni bir eserin, yeni Yüksek Mahkeme binamızın temelini birlikte atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Üstel, “2025 yılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir atılım yılı olacaktır. Devletimizin kurumsal yapısını güçlendirecek, halkımızın refahını artıracak ve gençlerimize umut verecek yatırımlar birer birer hayata geçmektedir” ifadelerini kullandı. Üstel, şöyle devam etti:

“Attığımız bu temel, geleceğe atılan bir imzadır. Ve bu imzanın mürekkebi de, Türkiye ile KKTC arasında kurulan kopmaz kardeşlik bağlarıdır. Şu anda Türk Yüzyılını yaşıyoruz. Bu yüzyılda Türkiye gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de yıldızı yükselecek ve parlayacaktır. İki hafta önce Ankara’da imzaladığımız 2025 İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşması, bu vizyonun en somut göstergesidir. Bu antlaşmayla KKTC’nin altyapıdan sağlığa, ulaşımdan eğitime kadar birçok alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 21 milyar TL’lik büyük bir yatırım programını devreye almış bulunuyoruz.”