Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'den bazı örgüt ve işletmelerin de katıldığı İstanbul Turizm Fuarı’nın açılışına katıldı ve konuşma yaptı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Ataoğlu açılışta yaptığı konuşmada, KKTC'nin yalnızca şans oyunları turizmiyle anılmaması gerektiğini, tarih, kültür, gastronomi, doğa, deniz, sağlık, spor ve kongre turizmi olmak üzere birçok alanda önemli imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Kongre turizminin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu ifade eden Ataoğlu, KKTC’deki nitelikli oteller, toplantı salonları ve kongre altyapısının bu alanda önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

"Ada Kıbrıs" tanıtım çalışmalarına işaret eden Ataoğlu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa pazarlarında da KKTC’nin kültürünü, tarihini, gastronomisini ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

2025-2034 KKTC Turizm Master Planı'yla sürdürülebilir, kaliteli, çeşitlendirilmiş ve yüksek katma değer yaratan bir turizm yapısının hedeflendiğini belirten Ataoğlu, Avrupa pazarlarına yönelik uçuş teşvikleriyle ulaşılabilirliği artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü iş birliğinin turizm alanında da önemli imkanlar sunduğunu dile getiren Ataoğlu, İstanbul Turizm Fuarı’nın yeni iş birlikleri ve B2B görüşmeleri açısından önemli bir platform olduğunu belirtti.