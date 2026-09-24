Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de verdiği mesajın Kıbrıs Türk halkının sesi olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, Rum Lider Hristodulidis’in sözlerini “asılsız, çarpıtılmış ve Rum tarafının kronik propaganda alışkanlığının yeni bir örneği” olarak nitelendirdi.

Hristodulidis’in BM kürsüsünde yapılan bir konuşmayı hedef alırken kullandığı ifadelerin, Rum liderliğinin yıllardır sürdürdüğü inkâr siyasetinin aynası olduğunu söyleyen Öztürkler, “Uluslararası hukuku ihlal eden, Kıbrıs Türk halkını ortaklıktan dışlayan, adanın meşru düzenini tek taraflı gasp eden bir zihniyetin bugün Türkiye’ye ‘ikiyüzlülük’ suçlaması yöneltmesi, ancak siyasi bir tiyatro olabilir” dedi.

Hristodulidis’in yaptığı eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Öztürkler, “Eylemlerle yargılanmaktan bahsediyorsanız, önce kendi tarihinize bakacaksınız. Kıbrıs Türk halkını yok sayan, müzakere masalarını defalarca deviren, çözüm ihtimallerini sabote eden Rum tarafıdır. Türkiye ise Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, eşitliğini ve varlığını koruyan garantör devlettir. Uluslararası hukuku ihlal edenler, bugün Türkiye’ye ders vermeye kalkamaz” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, Rum liderliğinin Türkiye’ye yönelik suçlamalarının “uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik başarısız bir girişim” olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ın gerçeklerini değiştiremezsiniz. Ne söylemleriniz ne de propaganda çabalarınız, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini gölgeleyemez” dedi.

Öztürkler, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı güçlü çağrı, Kıbrıs Türk halkının sesi olmuştur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı, kendisini yalnız bırakmayan Türkiye ile birlikte yol yürümeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.