Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte resmi temas ve incelemelerde bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, “Kıbrıs Türkü’nün kararlılık ve inançla sürdürdüğü adalet mücadelesine omuz vermeye devam edecek ve her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağız.” dedi.

Yılmaz, yapımında sona gelinen ve "Kıbrıs Türkü'nün asırlardır verdiği mücadelenin simgesi" olacağını ifade ettiği KKTC Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi açılışının TEKNOFEST dolayısıyla KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını belirtti.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel de 2025 yılının büyük projelerin tamamlandığı, halkın refahının yükseldiği ve kalkınma hamlelerinin hız kazandığı bir yıl olacağını belirtti.

Cevdet Yılmaz ile iki hafta önce Ankara’da buluştuklarını kaydeden Üstel, “Çeyrek asır sonra hazırladığımız 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda tam 21 milyar TL’lik yeni İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını imzaladık.” dedi.

“Bu yıl, özellikle sağlık alanında çok önemli adımlar atıyoruz. Lefkoşa’da yeni bir hastanenin inşasına başlıyoruz. Girne Hastanesi’ni ise bu yıl halkımızın hizmetine sunacağız. Ulaştırma alanında da büyük projelerimizi tamamlıyoruz. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Karpaz Yolu, Çatalköy-Girne Yolu ve Değirmenlik-Girne Dağ Yolu, bu yıl sonlanacak hedef projelerimiz arasında.” diyen Üstel, Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası ve Yeni Meclis binasının da çok yakında hizmete gireceğini belirterek “Bu iki anıtsal yapı, devletimizin kökleştiğini simgeleyen güçlü adımlar olacak.” dedi.

Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşliğin sarsılmaz bir temel üzerinde güçlendiğini ifade eden Üstel, karşılıklı saygı, sevgi ve iş birliğiyle yürüyen ilişkilerin büyük bir sinerji kazandırdığını belirtti.

“Bu sinerji sayesinde, halkımızın refahı artıyor. Ülkemizin altyapısı güçleniyor. Yeni yatırımlar, yeni projelerle KKTC büyüyor.” diyen Üstel, 2025 yılının büyük projelerinin tamamlandığı, halkın refahının yükseldiği ve ülkenin kalkınma hamlelerinin hız kazandığı bir yıl olacağını dile getirdi.