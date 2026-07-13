Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig takımlarından DİKA eş başkanı Samet Dilekkaya dün çekilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de yarı final ve final eşleşmelerinden memnun olduklarını söyledi.

Dilekkaya “İlk maçımızı kendi sahamızda Bahçeli’yle oynuyoruz. Saha avantajımızı en iyi şekilde değerlendirerek galip geleceğiz. Zaten takım kadromuz çok iyi. İki maçımızı da kazanıp finale kadar gitmek istiyoruz. DİKA takımı olarak bu yıl inandık ve BTM birinci lige çıkmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Teknik direktör Mehmet Karagil, ekibi ve tüm futbolculara güvenimiz tamdır” dedi.