BTM 2. Ligin güçlü ekiplerinden Çamlıbel Spor Kulübü yıllar sonra sahasının çimlendirilerek hizmete girmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Çamlıbel Spor Kulübü Başkanı Özker Harun imzalı bir duyuru yayınlayan kulüp son olarak 1 Haziran 2019 tarihinde toprak saha olarak maç oynadıkları Ahmet Ratip Okkan Stadyumu’nun Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Spor Dairesi katkılarıyla çimlendirilerek geçtiğimiz hafta sonu hizmete sunulmasından dolayı Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser ve Spor Dairesi yetkililerine teşekkürlerini sunan bir duyuru yayınladı.

Çamlıbel Spor Kulübü’nün Başkanı Özker Harun imzalı duyurusu şöyle:

“Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Sporun ve Sporcunun yanında 01.06.2019 tarihinde son resmi maçımızı toprak zemin sahamızda oynamıştık. 12 Temmuz 2026 Pazar günü büyük bir heyecan ve gururla kendi çim sahamızda yeniden sahaya çıktık . Köyümüze ve gençlerimize böylesine değerli bir Ahmet Ratip Okkan stadyumu isimli Spor tesisi kazandırılmasında emeği geçen, yapımını üstlenen Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Sayın Fırat Ataser’e teşekkür eder. Ayrıca katkı sağlayan Spor Dairesi’ne ve Sayın Sadık Tijenso’ya desteklerinden dolayı teşekkür eder. Maddi manevi Emeği geçen herkese Çamlıbel Spor Kulübü camiası adına teşekkür ediyor, sahamızın köyümüze ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."